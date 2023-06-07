Саранча угрожает фермерам Актюбинской области

Полчища саранчи атаковали сразу три сельских округа Иргизского района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Каждый год нашествие саранчи в июне грозит посевам Актюбинской области. В этом году насекомые заполонили Игризский район и обосновались сразу в трех сельских округах. Саранчи настолько много, что она буквально везде, передает AstanaTV.

Сельчане переживают не только за посевы, но и за другую растительность в регионе. Ведь нашествие саранчи уничтожит и корма для скота.

"Земля как будто выжженая, даже просвета не видно. Сосед выгонял стадо в степь, рассказывал, что метров за 500 ничего не видно. Уже к посёлку саранча подбирается. Боимся, что всю траву уничтожит". Сайран Бакманов, житель села Аныс би

В районном акимате отчитываются о борьбе с насекомыми, которую начали еще в мае.

"23 мая начали обработку от саранчи. На сегодня из 100 с лишним тысяч гектаров обработано 27 с половиной тысячи гектаров, то есть 26%. Задействовано 6 автомашин и 1 самолет АН-2.Обработка продолжается до сих пор". Нурлан Кызбергенов, аким Иргизского района

Ежегодно на борьбу с вредными насекомыми из бюджета выделяют средства. В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 3,8 млрд тенге. По подсчетам специалистов, распространятся саранча в этом году будет на территории в 1,6 га.