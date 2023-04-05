В Казахстане на борьбу с саранчой выделят почти четыре миллиарда тенге

На борьбу со стадными саранчовыми вредителями в 2023 году из республиканского бюджета выделено 3,8 млрд тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

По прогнозам специалистов, саранча может распространиться на территории в 1,6 млн га.

"На сегодняшний день сформирован необходимый запас пестицидов на площади 385,3 тыс. га. Совместно с акиматами созданы оперативные штабы в регионах и утвержден план работы по мониторингу и химической обработке". Пресс-служба МСХ РК

Кроме того, в обработке территорий будет задействована специализированная техника, в том числе наземный и воздушный транспорт.

"На сегодняшний день отмечено отрождение личинок мароккской саранчи в Туркестанской области. В регион уже доставлены пестициды в полном объеме. 8-9 апреля планируется начать проведение защитных мероприятий". Пресс-служба МСХ РК

Стоит отметить, что в других регионах химобработка начнется по мере выявления очагов распространения саранчи.

На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля в Казахстане стартовала акция "Нерест". В течение двух месяцев введен запрет на ловлю рыбы с учетом региональных особенностей, нарушителям грозят штрафы и тюремные сроки.