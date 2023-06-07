Шымкентские зоозащитники засняли мертвых животных в пункте временного содержания

Волонтеры Шымкента бьют тревогу. Они заявили, что в пункте временного содержания животных животные умирают страшной смертью, сообщает Zakon.kz

По информации Первого канала "Евразия" мертвые туши кошек и собак они нашли в коробках. По их мнению животные умерли с голоду - без воды и еды.

Представители службы отлова говорят, что за животными ухаживают и кормят, а именно эти особи, 9 собак и 14 кошек, были неизлечимо больны.

Ранее мы писали о зоозащитниках из Атырау, которые спасли проткнутую арматурой собаку.