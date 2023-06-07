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Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в четвертьфинал турнира в Германии

Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в четвертьфинал турнира в Германии Фото: sports.kz
В парном разряде в дуэте с украинцем Денисом Молчановым наш теннисист Андрей Голубев успешно стартовал в турнире в Хайльбронне, сообщает Zakon.kz

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Как пишет Sports.kz в 1/8 финала Голубев и Молчанов встретились с боснийцем Дамиром Джумхуром и россиянином Павлом Котовым и обыграли их в двух сетах — 7:6, 6:3. Таким образом, Андрей Голубев стал четвертьфиналистом "челленджера" в Хайльбронне.

В 1/4 финала Голубеву и Молчанову будет противостоять победитель противостояния Сандер Арендс (Нидерланды) / Давид Пел (Нидерланды) — Джонатан Эйссерик (Франция) / Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика).

Призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 тыс. евро.

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