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Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира серии "Челленджер"

Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира серии Челленджер Фото: ktf.kz
Представитель Казахстана Андрей Голубев проводит успешное выступление в парном разряде на турнире серии "Челленджер" в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Наш спортсмен играет в паре с украинским теннисистом Денисом Молчановым, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанско-украинский дуэт без особых проблем вышел в полуфинал. В четвертьфинале Голубев и Молчанов выиграли у пары – Драгос Мадарас (Швеция) – Эрик Ваншельбойм (Украина) со счетом 6:2, 6:1.

Матч длился 52 минуты. За это время Андрей и Денис два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал Голубев и Молчанов поспорят с дуэтом Константин Францен (Германия) – Петр Ноуза (Чехия).

Ранее на турнире серии "Мастерс" в Торонто Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал. 

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