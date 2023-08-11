Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира серии "Челленджер"
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Казахстанско-украинский дуэт без особых проблем вышел в полуфинал. В четвертьфинале Голубев и Молчанов выиграли у пары – Драгос Мадарас (Швеция) – Эрик Ваншельбойм (Украина) со счетом 6:2, 6:1.
Матч длился 52 минуты. За это время Андрей и Денис два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из 10.
За выход в финал Голубев и Молчанов поспорят с дуэтом Константин Францен (Германия) – Петр Ноуза (Чехия).
Ранее на турнире серии "Мастерс" в Торонто Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал.