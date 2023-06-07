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"Путешественник во времени" предсказал появление планеты, похожей на Землю в конце 2023 года

"Путешественник во времени" предсказал появление планеты, похожей на Землю в конце 2023 года Фото: pixabay
Новое предсказание озвучил пользователь TikTok известный как "путешественник во времени" и касается оно новой планеты, которую обнаружат между Марсом и Землей. Ее якобы поместят туда пришельцы в попытке спасти обитателей Земли, сообщает Zakon.kz

По информации Daily Mirror, планету, о которой говорит путешественник - Эно Аларик, найдут уже 9 декабря и называться она будет Веста. 25 декабря там совершит посадку корабль компании Илона Маска SpaceX с экипажем из 12 человек.

Он также заявил, что на Весте будет похожая на земную атмосфера, вода и леса, и она станет новым домом для человечества.

Аларик также заявил, что уже в ноябре люди получат возможность выбирать гены для будущих детей. Это позволит родителям избежать генетических заболеваний и даже модифицировать внешность ребенка. 29 ноября якобы появится первый детеныш шимпанзе и человека. У существа будет шерсть шимпанзе, но он сможет двигаться и общаться как обычный человек.

Ранее в СМИ писали об этом "путешественнике во времени" (@theradianttimetraveller) - Эно Аларике, который утверждает, что он прибыл в современность из 2671 года, для того, чтобы предупредить человечество о надвигающейся катастрофе, которую необходимо предотвратить.

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Елена Вебер
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