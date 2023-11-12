До конца 2023 года мимо Земли пролетят два крупных астероида

Эксперты составили список астероидов, которые подойдут к Земле ближе, чем на 5 лунных расстояний (LD), до конца этого года, сообщает Zakon.kz.

По данным Starwalk.space и согласно расчетам, к счастью, ни один из астероидов не столкнется с Землей.

Астрономы сообщили, что астероид, получивший название CZ2, приблизится первым и пройдет мимо планеты 25 ноября. А второй астероид 2020 YO3 приблизится к нашей планете 23 декабря.

Итак, 25 ноября: астероид 2019 CZ2

Звездная величина: 18,07

Созвездие: Скультор

Время максимального сближения: 22:49 МСК (19:49 GMT)

Расстояние до Земли в момент сближения: 2,78834 LD

23 декабря: астероид 2020 YO3

Звездная величина: 17,26

Созвездие: Микроскоп

Время максимального сближения: 23:48 МСК (20:28 GMT)

Расстояние до Земли в момент сближения: 3,54751 LD

Эксперты отметили, что маленькие астероиды (меньше 1 метра в диаметре) падают на Землю каждые две недели; как видите, ничего страшного не происходит. А вот крупный астероид может стать причиной глобальной катастрофы: тонны пыли и пепла поднимутся в воздух и закроют Солнце на несколько лет. Неурожаи и лесные пожары приведут к массовому голоду. Успокаивает только то, что, согласно НАСА, астероиды диаметром более ста метров, которые способны нанести серьезный локальный ущерб, сталкиваются с Землей раз в десять тысяч лет. Астероиды диаметром более одного километра, падение которых может угрожать жизни на всей планете, сталкиваются с нашей планетой раз в несколько миллионов лет. Другими словами, вероятность того, что когда-либо на протяжении жизни будет угрожать астероид, крайне мала.

Ранее сообщалось, что в последнее время по всему миру активно обсуждаются новости об астероиде 2023 DW, который может столкнуться с Землей 14 февраля 2046 года – через 23 года, прямо в День святого Валентина.