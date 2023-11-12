Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

До конца 2023 года мимо Земли пролетят два крупных астероида

До конца 2023 года мимо Земли пролетят два крупных астероида Фото: freepik
Эксперты составили список астероидов, которые подойдут к Земле ближе, чем на 5 лунных расстояний (LD), до конца этого года, сообщает Zakon.kz.

По данным Starwalk.space и согласно расчетам, к счастью, ни один из астероидов не столкнется с Землей.

Астрономы сообщили, что астероид, получивший название CZ2, приблизится первым и пройдет мимо планеты 25 ноября. А второй астероид 2020 YO3 приблизится к нашей планете 23 декабря.

Итак, 25 ноября: астероид 2019 CZ2

  • Звездная величина: 18,07
  • Созвездие: Скультор
  • Время максимального сближения: 22:49 МСК (19:49 GMT)
  • Расстояние до Земли в момент сближения: 2,78834 LD

23 декабря: астероид 2020 YO3

  • Звездная величина: 17,26
  • Созвездие: Микроскоп
  • Время максимального сближения: 23:48 МСК (20:28 GMT)
  • Расстояние до Земли в момент сближения: 3,54751 LD

Эксперты отметили, что маленькие астероиды (меньше 1 метра в диаметре) падают на Землю каждые две недели; как видите, ничего страшного не происходит. А вот крупный астероид может стать причиной глобальной катастрофы: тонны пыли и пепла поднимутся в воздух и закроют Солнце на несколько лет. Неурожаи и лесные пожары приведут к массовому голоду. Успокаивает только то, что, согласно НАСА, астероиды диаметром более ста метров, которые способны нанести серьезный локальный ущерб, сталкиваются с Землей раз в десять тысяч лет. Астероиды диаметром более одного километра, падение которых может угрожать жизни на всей планете, сталкиваются с нашей планетой раз в несколько миллионов лет. Другими словами, вероятность того, что когда-либо на протяжении жизни будет угрожать астероид, крайне мала. 

Ранее сообщалось, что в последнее время по всему миру активно обсуждаются новости об астероиде 2023 DW, который может столкнуться с Землей 14 февраля 2046 года – через 23 года, прямо в День святого Валентина.

Читайте также

Магнитная буря накроет Землю 12 ноября
Магнитная буря накроет Землю 12 ноября
пересадка глаза
Врачи впервые пересадили пациенту целый глаз
ЗОЖ
Ученые назвали восемь мер, способных замедлить старение организма на шесть лет
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления