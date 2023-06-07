Санэпидемиологи рассказали, чем опасны салаты с майонезом и сметаной

Медики советуют казахстанцам в летнее время отказаться от употребления салатов, заправленных майонезом и сметаной, из-за опасности возникновения инфекции, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДСЭК, салат представляет собой идеальную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов, ведь мы не подвергаем его термической обработке, а все компоненты тщательно измельчаются. При употреблении данного блюда, приготовленного с нарушением технологий или в испорченном виде, человек может подхватить сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, дизентерию, норовирусную и ротавирусную инфекции, вирусный гепатит А и другие болезни.

"В летнее время отравление салатами – один из самых распространенных видов отравлений. В соответствии с санитарными нормами на предприятиях общественного питания салаты из сырых овощей (в том числе с добавлением консервированных овощей, яиц), заправленные майонезом и соусами, могут храниться исключительно в холодильнике не более 6 часов. Однако в быту хозяйки зачастую стараются приготовить блюдо про запас. Важно помнить, что салаты относятся к скоропортящимся продуктам и хранить их даже в холодильнике не стоит слишком долго", – отметили санврачи.

Они также уточнили, что самой недолговечной заправкой является сметана – при комнатной температуре она начинает скисать уже через 30 минут, а в холодильнике остается свежей не более 60 минут. Нерафинированное растительное масло и соусы тоже не хранятся долго, когда их используют в качестве заправки. Стоит им постоять на столе 30-60 минут, как они начинают портиться, срок хранения их в холодильнике немногим больше.

"Если нужно сохранить заправленный салат, то нежелательно класть его в алюминиевую емкость. Алюминий вступает в реакцию с продуктами и ускоряет их порчу. Лучше использовать стеклянную или пластиковую посуду".

Также в ДСЭК настоятельно рекомендовали не брать на природу салаты с майонезом, сметаной или растительным маслом, так как эти компоненты под воздействием теплого воздуха и солнца портятся мгновенно.

"Овощные салаты – беспроигрышный вариант для пикника. Свекла, помидоры, огурцы, редис, лук или листья салата – все эти ингредиенты продержатся на свежем воздухе несколько часов. Советуем во избежание неприятностей в летнее время заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол оливковым маслом, добавив в него немного лимонного сока или бальзамического уксуса, так как в оливковом масле содержатся натуральные продукты и в состав оливкового масла входят ценные биохимические соединения, обладающие антибактериальной активностью", – заявили врачи.

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