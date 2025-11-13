Майонезы – прошлый век: топ полезных заправок для салатов

Майонез является привычным ингредиентом для салатов, но вместе со вкусом он добавляет и лишние калории. Сегодня существуют более полезные и не менее вкусные альтернативы заправок, чтобы праздничное меню было легче, сообщает Zakon.kz.

Диетологи предлагают шесть вариантов таких добавок.

Греческий йогурт

Натуральный греческий йогурт – универсальная база для салатных соусов. Он плотный, не кислый, хорошо смешивается с зеленью, чесноком, дижонской горчицей и свежим огурцом.

В нем минимум калорий и максимум белка. Йогурт можно использовать в классических салатах вроде оливье или "Цезаря" – вкус будет мягче, а структура кремовая, пишет "Правда".

Оливковое масло

Идеальный вариант для легких овощных или рыбных салатов. Смешайте масло с лимонным соком, бальзамическим уксусом, горчицей или медом – получится ароматная заправка. Можно добавить травы (базилик, орегано, укроп) и немного чеснока.

Такой соус богат полезными жирами, поддерживает сердце и не перегружает пищеварение.

Авокадо

Спелый авокадо можно размять вилкой до состояния пюре – получится нежная кремовая масса, заменяющая жирные соусы. Добавьте ложку оливкового масла, сок лайма или лимона, немного соли и зелени.

Такую заправку хорошо использовать в салатах с курицей, яйцом, рыбой или овощами.

Сметана

Простая и доступная альтернатива. Лучше выбирать нежирную (10-15%), а для пикантности смешивать со специями, чесноком или горчицей. Подходит для слоеных салатов и овощных миксов.

Хумус или тахини

Пюре из нута или кунжутная паста дают насыщенный ореховый вкус и отлично заменяют майонез в вегетарианских блюдах. Добавьте немного лимонного сока и воды, чтобы консистенция стала мягче.

Айоли

Это соус на основе оливкового масла, яичного желтка и чеснока – средиземноморская альтернатива майонезу. Менее жирный и с более ярким вкусом. Готовый айоли можно использовать в мясных и овощных блюдах.

Что нужно знать, чтобы не испортить блюдо такими заправками

Не используйте обезжиренный йогурт, так как соус получится водянистым. Берите йогурт с жирностью 5-10%.

Не добавляйте кислоту в заправку с авокадо, иначе масса темнеет. Добавьте лимон или лайм.

Не пересолите хумус – вкус "заглушится". Используйте специи: зиру, паприку, кориандр.

Не заменяйте оливковое масло растительным, салат потеряет аромат. Лучше комбинируйте масла (оливковое, льняное, кунжутное).

Если салат приготовлен заранее, то йогуртовые и сметанные заправки добавляйте перед подачей, иначе блюдо пустит сок.

Для полностью постного варианта салата подойдут оливковое масло, хумус или пюре из авокадо.

Ранее диетолог рассказал, можно ли есть яйца каждый день.