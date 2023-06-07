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Землетрясение в 650 км от Алматы зафиксировали сейсмологи

Землетрясение в 650 км от Алматы зафиксировали сейсмологи Фото: скриншот с видео
Специалисты сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 июня в 3 часа 54 минуты зарегистрировали землетрясение магнитудой MPV 4.8 650 км на юго-запад от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, эпицентр землетрясения расположен на территории Таджикистана.

  • Энергетический класс землетрясения 10.6.
  • Магнитуда MPV 4.8.
  • Координаты эпицентра 37.97° с.ш. 73.47° в.д.
  • Глубина 35 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее землетрясение регистрировали 1 июня в 22 часа 00 минут. Эпицентр землетрясения расположен в 326 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

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Алматы Казахстан Таджикистан
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