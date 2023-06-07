Землетрясение в 650 км от Алматы зафиксировали сейсмологи

Специалисты сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 июня в 3 часа 54 минуты зарегистрировали землетрясение магнитудой MPV 4.8 650 км на юго-запад от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, эпицентр землетрясения расположен на территории Таджикистана.



Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 37.97° с.ш. 73.47° в.д.

Глубина 35 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее землетрясение регистрировали 1 июня в 22 часа 00 минут. Эпицентр землетрясения расположен в 326 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.