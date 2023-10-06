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В 200 км от Алматы сейсмологи зафиксировали землетрясение

В 200 км от Алматы сейсмологи зафиксировали землетрясение Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в 00 часов 43 минуты зарегистрировано землетрясение в 212 км на юго-восток от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 42,00° с. ш. 78,93° в. д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее сообщалось, что 2 октября 2023 года сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3  в 624 км на юго-западе от Алматы на территории Таджикистана.


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Алматы Казахстан Кыргызстан
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