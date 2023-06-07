Ввоз сахара-сырца в РК: как подтверждать целевое назначение

Министр сельского хозяйства РК подписал приказ от 1 июня 2023 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден порядок подтверждения целевого назначения ввозимого в страну сахара.

Согласно правилам, Министерство сельского хозяйства производит подтверждение, что сахар в размере 350 000 тонн ввозится исключительно для промышленной переработки.

Для получения подтверждения нужно подать заявку, к которой прилагаются:

копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз сахара-сырца тростникового;

копии платежных документов, подтверждающих оплату декларируемого товара.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой либо подлинность подписи переводчика необходимо нотариально засвидетельствовать.

Использование сахара-сырца тростникового допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением. Сахар может использоваться или реализовываться исключительно на территории РК, и не подлежит вывозу в иные государства-члены ЕАЭС.

Ограничения по пользованию и распоряжению сахаром-сырцом действуют до момента его поступления на склад организации, осуществляющей промышленную переработку, но не более года со дня выпуска такого товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

Приказ вводится в действие с 7 июня 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 22 апреля 2023 года.