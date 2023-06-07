Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
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В Алмалинском районе Алматы ряд домов временно отключат от холодной воды. Об этом Zakon.kz 7 июня рассказали в пресс-службе ГКП "Алматы су".
В сообщении сказано, что отключение холодной воды связано с плановыми работами на сетях водоснабжения.
"8 июня с 9:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц Тлендиева – Райымбека – Розыбакиева – Дуйсенова".Пресс-служба ГКП "Алматы су"
В компании приносят извинения за временные неудобства.
Алматинцы могут узнать более подробную информацию по телефону: 274-66-66.
29 мая сообщалось, что из-за плановых ремонтных работ горячую воду отключат в Жетысуском, Медеуском и Турксибском районах Алматы.
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