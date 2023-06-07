Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

Фото: pixabay

В Алмалинском районе Алматы ряд домов временно отключат от холодной воды. Об этом Zakon.kz 7 июня рассказали в пресс-службе ГКП "Алматы су".

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