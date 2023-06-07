ПРАВМЕДИА: Как обжаловать назначение налоговой проверки

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Обжалование назначения налоговой проверки. Актуальная судебная практика".

Вы узнаете:



Процедурные аспекты назначения налоговой проверки.

Порядок обжалования назначения налоговой проверки.

Актуальная судебная практика по данной категории дел (в каких случаях суды обычно отменяют назначение проверки, а в каких жалобы остаются без удовлетворения).

Есть ли перспективы обжаловать включение налогоплательщика в полугодовой график проведения проверок?

Ведущий: Максим Баженов – эксперт по налоговому праву, руководитель юридической фирмы, лучший профессиональный юрист 2015 года по версии Казахстанского международного арбитража.



