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Учитель из Актобе придумала, как обучать особенных детей игре на домбре

Учитель из Актобе разработала уникальный метод обучения игре на домбре Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Учитель музыки из Актобе Гульсана Магзымбетова учит детей с особыми потребностями играть на музыкальных инструментах. Об этом 7 июня сообщили Zakon.kz в пресс-службе Министерства просвещения.

В распространяемом сообщении сказано, что для учащихся с нарушениями слуха педагог разработала методику обучения нотам с помощью ярких цветов и геометрических фигур.

Семь нот окрашены в семь разных цветов, а пять пальцев руки заменены на геометрические формы.

Стоит отметить, что метод защищен авторским правом и находится под охраной Бернской конвенции.

В ведомстве утончили, что Гульсана Магзымбетова обучает 30 детей с различными заболеваниями. Юные музыканты проявляют себя на городских, областных и республиканских конкурсах.

По словам педагога, методика положительно влияет на здоровье обучающихся.

Учитель из Актобе разработала уникальный метод обучения игре на домбре

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

"Игра на любом музыкальном инструменте способствует активной работе двух полушарий мозга. Благодаря этому у учащихся с особыми образовательными потребностями развивается мелкая моторика. Например, у детей с церебральным параличом хорошо развивается моторика рук. По этой методике можно играть не только на национальных инструментах".Гульсана Магзымбетова

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