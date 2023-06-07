Учитель из Актобе придумала, как обучать особенных детей игре на домбре
В распространяемом сообщении сказано, что для учащихся с нарушениями слуха педагог разработала методику обучения нотам с помощью ярких цветов и геометрических фигур.
Семь нот окрашены в семь разных цветов, а пять пальцев руки заменены на геометрические формы.
Стоит отметить, что метод защищен авторским правом и находится под охраной Бернской конвенции.
В ведомстве утончили, что Гульсана Магзымбетова обучает 30 детей с различными заболеваниями. Юные музыканты проявляют себя на городских, областных и республиканских конкурсах.
По словам педагога, методика положительно влияет на здоровье обучающихся.
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
"Игра на любом музыкальном инструменте способствует активной работе двух полушарий мозга. Благодаря этому у учащихся с особыми образовательными потребностями развивается мелкая моторика. Например, у детей с церебральным параличом хорошо развивается моторика рук. По этой методике можно играть не только на национальных инструментах".Гульсана Магзымбетова
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