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300 спикеров с мировым именем примут участие в международном форуме в Астане

300 спикеров с мировым именем примут участие в международном форуме в Астане Фото: akorda.kz
Международный форум Астана имеет уникальный формат, нацеленный на решение ключевых глобальных вызовов в сферах внешней политики и международной безопасности, международного развития и устойчивости, энергетики и изменения климата, а также в области экономики и финансов, сообщает Zakon.kz.

Тема форума: "Преодоление вызовов через диалог: На пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу".

Международный форум Астана (МФА) носит эксклюзивный характер с участием около 300 знаковых иностранных спикеров с мировым именем. С учетом сопровождающих лиц и участников всего на МФА ожидается участие около 1000 человек.

Кроме того, форум также является страновым якорным мероприятием для инвесторов.

МФА – это крупнейшая диалоговая площадка в регионе, которую вполне можно считать "Азиатским Давосом". Задача – обсудить наиболее актуальные вопросы современности и с участием круга экспертов провести поиск их решения.

В сложившейся ситуации Казахстан имеет уникальный шанс стать точкой притяжения для международных дискуссий мирового сообщества, что обеспечит весомый инвестиционный вклад в развитие нашей страны, позволит развивать торговлю и наладить новые контакты с крупными компаниями и финансовыми институтами, откроет новые возможности для торговли и экспорта казахстанскими товарами.

В преддверии форума 7 июня пройдет международная конференция Astana Finance Days, организованная МФЦА, 8 июня после пленарного заседания состоится Совет иностранных инвесторов.

Форум станет результативным и авторитетным событием, одной из главных в Евразии диалоговых площадок для экспертов.

О статусе мероприятия свидетельствует уровень приглашенных спикеров и делегатов. Это первые лица стран и международных организаций, политики, ученые и экономисты, которые поделятся взглядами на текущую ситуацию в мире и регионе, обсудят возможные решения существующих проблем.

Эффект форума значительный – от привлечения международных инвесторов до обмена новыми идеями для формирования повестки экономической политики в стране и в мире.

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