300 спикеров с мировым именем примут участие в международном форуме в Астане
Тема форума: "Преодоление вызовов через диалог: На пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу".
Международный форум Астана (МФА) носит эксклюзивный характер с участием около 300 знаковых иностранных спикеров с мировым именем. С учетом сопровождающих лиц и участников всего на МФА ожидается участие около 1000 человек.
Кроме того, форум также является страновым якорным мероприятием для инвесторов.
МФА – это крупнейшая диалоговая площадка в регионе, которую вполне можно считать "Азиатским Давосом". Задача – обсудить наиболее актуальные вопросы современности и с участием круга экспертов провести поиск их решения.
В сложившейся ситуации Казахстан имеет уникальный шанс стать точкой притяжения для международных дискуссий мирового сообщества, что обеспечит весомый инвестиционный вклад в развитие нашей страны, позволит развивать торговлю и наладить новые контакты с крупными компаниями и финансовыми институтами, откроет новые возможности для торговли и экспорта казахстанскими товарами.
В преддверии форума 7 июня пройдет международная конференция Astana Finance Days, организованная МФЦА, 8 июня после пленарного заседания состоится Совет иностранных инвесторов.
Форум станет результативным и авторитетным событием, одной из главных в Евразии диалоговых площадок для экспертов.
О статусе мероприятия свидетельствует уровень приглашенных спикеров и делегатов. Это первые лица стран и международных организаций, политики, ученые и экономисты, которые поделятся взглядами на текущую ситуацию в мире и регионе, обсудят возможные решения существующих проблем.
Эффект форума значительный – от привлечения международных инвесторов до обмена новыми идеями для формирования повестки экономической политики в стране и в мире.