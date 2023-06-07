В КГД рассказали, почему истекает срок действия единого совокупного платежа

В Комитете государственных доходов разъяснили сроки действия Единого совокупного платежа (ЕСП) в ответ на публикации в некоторых СМИ о том, что "с 2024 года отменяют ЕСП", и о том, что делать плательщикам ЕСП с 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов, Единый совокупный платеж изначально вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) для самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, если они оказывали услуги исключительно физическим лицам и сумма их дохода не превышала 4 млн тенге в год.

Основная цель, которую преследовало введение ЕСП, – вовлечение самозанятых в системы обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. Поэтому это был льготный период с низкими платежами. И он завершается.

"Сейчас, как известно, идет поэтапное внедрение декларирования доходов физических лиц, при котором необходимо отражение размера доходов. Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор – быть предпринимателями или стать наемным работником. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим", – сказали в КГД.

Там отметили, что наиболее выгодным при оказании личных услуг является налоговый режим с использованием специального мобильного приложения "e-Salyq Business", которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи, декларация при этом не представляется.

Платеж в бюджет составляет 1% от полученного дохода, это ставка индивидуального подоходного налога. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет 14 350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя.

В этом случае обязательные пенсионные взносы составляют 7000 тенге, зачисляются на личный счет в ЕНПФ самого предпринимателя и формируют его пенсионные накопления.

Социальные отчисления равны 2450 тенге, они также учитываются по каждому лицу персонально и определяют размер социальных выплат. Например, при выходе в декретный отпуск.

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 4900 тенге. Это плата за возможность беспрепятственного обращения в медицинские учреждения при необходимости.

Кроме того, добавили к комитете, в текущем году для упрощения исполнения налоговых обязательств для лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, реализуется пилотный проект "Платформенная занятость", в рамках которого удержание и уплату налогов за ИП будет производить интернет-платформа.



