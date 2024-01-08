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Что делать тем, кто платил ЕСП

Что делать тем, кто платил ЕСП Фото: Zakon.kz
С 1 января 2024 года в Казахстане больше не действует Единый совокупный платеж (ЕСП), который оплачивали многие казахстанцы. Как им быть теперь, рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В Комитете отметили, что ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Период его применения завершился 31 декабря 2023 года.

"С 1 января 2024 года, если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 4250 тенге ежемесячно. Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи", - пояснили в КГД.

От уплаты ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери и т.д., за них взносы оплачивает государство.

Тем же, кто продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения – патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%).

Выбрать режим налогообложения можно через мобильное приложение "Е-salyq Business", где автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей.

В этом случае минимальная ежемесячная сумма социальных платежей составит 17 425 тенге (обязательные пенсионные взносы – 8500 тенге, социальные отчисления – 2975 тенге, взносы на ОСМС – 5950 тенге).

Ранее в КГД сообщили, что отмена ЕСП связана в связи с введением всеобщего декларирования.

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