Экс-сотрудник Минобороны США заявил о наличии у властей инопланетных аппаратов

Бывший сотрудник разведки Дэвид Груш призвал власти США раскрыть доказательства существования НЛО после заявления о наличии у них неповрежденных инопланетных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Бывший сотрудник разведки Дэвид Груш руководил анализом необъяснимых аномальных явлений (НАО) в агентстве Министерства обороны США. Он утверждает, что у США есть аппараты неземного происхождения.



Информация об этих аппаратах незаконно скрывается от Конгресса, сказал Груш в интервью изданию Debrief. По словам Груша, когда он передал Конгрессу секретную информацию об этих аппаратах, он подвергся преследованию со стороны правительственных чиновников. Он покинул правительство в апреле 2023 года после 14-летней карьеры в разведке.

Действующий сотрудник американской разведки в Национальном центре воздушно-космической разведки (Nasic) Джонатан Грей подтвердил Debrief существование "экзотических материалов", добавив, что "мы не одиноки".

Груш заявил, что правительство США и оборонные подрядчики на протяжении десятилетий извлекали фрагменты нечеловеческих кораблей, а в некоторых случаях и целые корабли.

"Мы не говорим о прозаическом происхождении или идентичности. Материал включает в себя неповрежденные и частично неповрежденные аппараты, изготовленные нечеловеческим интеллектом внеземного или неизвестного происхождения. Эта оценка основана на морфологии транспортных средств и материаловедческих испытаниях, а также на наличии уникальных атомных схем и радиологических сигнатур". Дэвид Груш

Джонатан Грей подтвердил слова Дэвида Груша.

"Феномен нечеловеческого интеллекта реален. Мы не одиноки. Подобные случаи не ограничиваются Соединенными Штатами. Это глобальное явление, и пока глобальное решение продолжает ускользать от нас". Джонатан Грей

Журналисты издания поговорили с несколькими бывшими коллегами Дэвида Груша, каждый из которых поручился за него. Карл Нелл, полковник армии в отставке, сказал, что Груш был "вне всяких порицаний". В служебной характеристике за 2022 год Груш был охарактеризован как "офицер с сильнейшими моральными устоями".



Ник Поуп, который в начале 1990-х годов занимался расследованием НЛО для Министерства обороны Великобритании, сказал, что рассказ Груша и Грея об инопланетных материалах был "очень значительным".

"Одно дело, когда истории появляются в конспирологических блогах, но это переходит на новый уровень, когда настоящие инсайдеры заявляют о себе. Когда эти люди подают официальные жалобы, они понимают, что если они сделали заведомо ложное заявление, то им грозит довольно крупный штраф и/или тюремное заключение". Ник Поуп

Тем не менее Дэвид Груш заявил, что не видел лично "инопланетные аппараты", и не сообщил, где они могут храниться.

В июне 2021 года в докладе Управления директора национальной разведки было сказано, что с 2004 по 2021 год зафиксировали 144 случая столкновений военных пилотов с летающими аппаратами.

После повышенного интереса со стороны общественности и некоторых сенаторов США в июле 2022 года Пентагон создал Управление по разрешению аномалий во всех областях, которому было поручено отслеживать подобные инциденты. В декабре 2022 года управление заявило, что получило "несколько сотен" новых сообщений, но пока не обнаружило никаких доказательств существования инопланетной жизни.