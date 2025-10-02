Власти США заявили, что отныне "Америка только для американцев"

Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях ведомства. Пост сопровождает плакат, на котором Дядя Сэм (персонифицированный образ США) призывает американцев вступить в ряды иммиграционной полиции. EVERY CRIMINAL ILLEGAL ALIEN MUST GO.



AMERICA FOR AMERICANS.https://t.co/nZkBEj4evQ pic.twitter.com/9VXQRZa3Be — Homeland Security (@DHSgov) October 1, 2025 "Каждый нелегальный иностранец, совершивший преступление, должен быть выдворен. Америка для американцев", – говорится в сообщении. Ранее посольство США в Казахстане сделало заявление в связи с шатдауном правительства.

