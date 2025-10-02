Власти США заявили, что отныне "Америка только для американцев"
Фото: pixabay
Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях ведомства. Пост сопровождает плакат, на котором Дядя Сэм (персонифицированный образ США) призывает американцев вступить в ряды иммиграционной полиции.
EVERY CRIMINAL ILLEGAL ALIEN MUST GO.— Homeland Security (@DHSgov) October 1, 2025
AMERICA FOR AMERICANS.https://t.co/nZkBEj4evQ pic.twitter.com/9VXQRZa3Be
"Каждый нелегальный иностранец, совершивший преступление, должен быть выдворен. Америка для американцев", – говорится в сообщении.
Ранее посольство США в Казахстане сделало заявление в связи с шатдауном правительства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript