Мир

Власти США заявили, что отныне "Америка только для американцев"

Флаги Америки в руках у женщин, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 03:30 Фото: pixabay
Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях ведомства. Пост сопровождает плакат, на котором Дядя Сэм (персонифицированный образ США) призывает американцев вступить в ряды иммиграционной полиции.

"Каждый нелегальный иностранец, совершивший преступление, должен быть выдворен. Америка для американцев", – говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Казахстане сделало заявление в связи с шатдауном правительства.

