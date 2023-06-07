Комиссия по ценным бумагам США выдвинула обвинения против крупнейших криптобирж

В течение двух дней Комиссия по ценным бумагам США подала в суд сразу на две криптовалютные биржи – Binance и Coinbase. Их обвиняют в торговле незарегистрированными ценными бумагами и работе без регистрации, сообщает Zakon.kz.

Комиссия по ценным бумагам (SEC) выдвинула сразу 13 обвинений против криптобиржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао.

Согласно обвинению, биржа работала над привлечением клиентов из США к своей нерегулируемой международной бирже, смешивала средства инвесторов с собственными и нарушала законы о ценных бумагах.

Binance обвиняют в работе в качестве незарегистрированной биржи, искажении сведений о контроле и надзоре за торговлей на платформе, а также торговле незарегистрированными криптоактивами Binance, включая биржевые токены BNB, стейблкоины Binance USD (BUSD).



SEC также утверждают, что Чжао и Binance осуществляют контроль над активами клиентов платформ, позволяя им объединять активы клиентов или перенаправлять активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу организации под названием Sigma Chain, которую контролирует Чжао.

Криптобиржа в свою очередь опровергла все обвинения в манипуляциях клиентскими активами.



Во вторник вечером Комиссия по ценным бумагам подала экстренное ходатайство в Федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы Binance.

Отмечается, что приказ о замораживании распространяется только на две американские холдинговые компании Binance, а не на международную биржу, не регулируемую США.

На фоне этих новостей курс биткоина резко снизился до 25,4 тысячи долларов, но позже отыграл падение.





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Кроме этого, SEC предъявила обвинения криптобирже Coinbase, Inc. в управлении своей платформой для торговли криптоактивами в качестве "незарегистрированной национальной биржи ценных бумаг, брокера и клирингового агентства".



Согласно жалобе SEC, по крайней мере с 2019 года Coinbase заработала миллиарды долларов, незаконно содействуя покупке и продаже ценных бумаг криптоактивов. SEC утверждает, что Coinbase переплетает традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства, не регистрируя ни одну из этих функций в Комиссии, как того требует закон.

“Мы утверждаем, что Coinbase, несмотря на то, что подпадает под действие законов о ценных бумагах, объединила и незаконно предлагала функции биржи, брокера-дилера и центра обмена информацией”, – заявил председатель SEC Гэри Генслер.

После заявлений SEC акции компании Coinbase, которая торгуется на NASDAQ, также упали до 47 долларов за бумагу.