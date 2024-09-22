Комиссия по ценным бумагам США грозит Илону Маску санкциями

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США просит суд пригрозить санкциями бизнесмену Илону Маску за неявку на заседание по делу о приобретении социальной сети X, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, предпринимателя пригласили в суд для дачи показаний 10 сентября 2024 года. За несколько часов до начала слушаний адвокаты Маска предупредили SEC, что их доверитель не явится из-за необходимости присутствия на запуске аппарата компании SpaceX. В свою очередь комиссия уверяет, что об этом было известно за несколько дней до заседания, из-за чего заявить о неявке можно было заблаговременно.

Комиссия требует от суда наложить на Маска "значительные обязательства", что вынудит предпринимателя явиться на новое заседание.

Ранее Илон Маск предрек гибель человечества. Он заявил, что однажды большая комета столкнется с Землей и уничтожит практически все живое, как это неоднократно случалось в прошлом. Спасти людей от неминуемой смерти, по его мнению, может только изучение космического пространства.