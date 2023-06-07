Бензема высказался о своем переходе в "Аль-Иттихад"

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу пополнился еще одной звездой мирового калибра. Французский форвард Карим Бензема накануне стал игроком клуба "Аль-Иттихад" и сразу прокомментировал свой переход, сообщает Zakon.kz.

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Накануне, после официального прощания 35-летнего французского нападающего с бывшей командой "Реал", в официальных источниках "Аль-Иттихада" появилась новость о подписании контракта с Бенземой.

"У "Аль-Иттихада" удивительная история, невероятно страстные фанаты и большие амбиции, после завоевания чемпионства стать силой, с которой в Азии будут считаться. Мне удалось добиться удивительных успехов в карьере на полях Испании и Европы. Думаю, пришло время для нового вызова и проекта. Посещая Саудовскую Аравию, всякий раз чувствовал тепло и любовь со стороны болельщиков и жителей. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами, хочу помочь вывести этот удивительный клуб на новый уровень". Карим Бензема

Контракт Карима с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2026 года. По некоторым сведениям, Бензема заработает 200 миллионов евро за два сезона, и он может быть освобожден от уплаты налогов.



"Я сделаю все для того, чтобы завоевывать трофеи, забивать голы, показывать свое мастерство, радовать фанатов, клуб, президента. Это хороший чемпионат, где выступает много хороших игроков. Мой друг Криштиану Роналду уже здесь, который показывает, что лига Саудовской Аравии начинает развиваться. Я здесь для того, чтобы побеждать, как это было в Европе". Карим Бензема

Новый клуб Карима Бенземы "Аль-Иттихад" неделю назад стал лучшим клубом Саудавской Аравии, выиграв золотые медали первенства. На второй позиции остановился коллектив Криштиану Роналду – "Аль-Наср", бронзовые награды чемпионата примерили футболисты "Аль-Хиляла".

Как раз-таки "Аль-Хилял" перед началом нового сезона хочет заполучить Лионеля Месси, предлагая ему контракт в размере от 400 до 600 млн евро. Сам же аргентинец, который попрощался с "ПСЖ", сейчас в глубоком раздумье, где продолжить карьеру.