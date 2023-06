Бензема высказался о своем переходе в "Аль-Иттихад"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Накануне, после официального прощания 35-летнего французского нападающего с бывшей командой "Реал", в официальных источниках "Аль-Иттихада" появилась новость о подписании контракта с Бенземой.

🚨 Introducing our newest superstar, Karim @Benzema! Ready to light up our stadium soon ⚽️💥 #Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/XSQcyRghpO