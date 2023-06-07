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Годунова заявила о нерациональном расходовании бюджета

бюджет, Казахстан, Мажилис Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова на пленарном заседании палаты 7 июня заявила, что нерациональное расходование бюджетных средств все больше осуществляется через подрядчиков и поставщиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Наталья Годунова отметила, что удорожание проектов стало эпидемией.

"Если четыре года назад мы считали, что завышение проектно-сметной документации составляет до 30% и оценивали эту сумму в порядка 1 трлн в год, то сейчас, пользуясь ростом цен на строительные материалы и разговорами о высокой инфляции, удорожание проектов стало эпидемией. Они исчисляются уже не 1 трлн тенге бюджетных средств", – заявила она.

По ее словам, на эти средства можно было бы закрыть вопрос по аварийным и трехсменным школам или провести реконструкцию ТЭЦ и тепловых сетей, большинство из которых, как выразилась Наталья Годунова, "дышит на ладан".

7 июня Наталья Годунова указала на хронический дефицит бюджета Казахстана.

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Мажилис Парламента РК Годунова Наталья Казахстан
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