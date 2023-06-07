Токаев назначил заместителя управляющего делами президента РК

Назначен новый заместитель управляющего делами президента Казахстана. Им стал Абай Алтай. Ранее эту должность занимала Маржан Акимжанова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение президент Касым-Жомарт Токаев подписал 7 июня 2023 года.

"Распоряжением главы государства Алтай Абай назначен заместителем Управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Другим распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна освобождена от должности заместителя Управляющего делами президента РК.

Фото: akorda.kz

Маржан Акимжанова родилась 19 июня 1971 года в Алматинской области. В 1999 году окончила Казахский государственный женский педагогический институт.

Трудовую деятельность начала с должности лаборанта, заведующей хозяйством, инспектора отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук РК (1991-1993). В разные годы работала старшим специалистом, референтом, старшим референтом, экспертом, старшим экспертом, главным экспертом, консультантом, заведующей сектором пресс-службы президента РК (1997-2012); зампресс-секретаря президента РК (2012-2021); советником президента РК (04.02.2021-03.2022).

Должность замуправляющего делами президента РК занимала с марта 2022 года.