Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев назначил заместителя управляющего делами президента РК

Токаев назначил заместителя управляющего делами президента РК Фото: akorda.kz
Назначен новый заместитель управляющего делами президента Казахстана. Им стал Абай Алтай. Ранее эту должность занимала Маржан Акимжанова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение президент Касым-Жомарт Токаев подписал 7 июня 2023 года.

"Распоряжением главы государства Алтай Абай назначен заместителем Управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Другим распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна освобождена от должности заместителя Управляющего делами президента РК.

Токаев назначил заместителя Управляющего делами президента РК

Фото: akorda.kz

Маржан Акимжанова родилась 19 июня 1971 года в Алматинской области. В 1999 году окончила Казахский государственный женский педагогический институт.

Трудовую деятельность начала с должности лаборанта, заведующей хозяйством, инспектора отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук РК (1991-1993). В разные годы работала старшим специалистом, референтом, старшим референтом, экспертом, старшим экспертом, главным экспертом, консультантом, заведующей сектором пресс-службы президента РК (1997-2012); зампресс-секретаря президента РК (2012-2021); советником президента РК (04.02.2021-03.2022).

Должность замуправляющего делами президента РК занимала с марта 2022 года.

Читайте также

Глава ЮНЕСКО в Туркестане: Одрэ Азуле посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Токаев встретился с генсекретарем ОБСЕ

Стало известно, кто стал и.о. акима Актобе

Динара Халдарова
Управление делами президента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Приобретение отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокоментировали в антикоррупционной службе
Покупку отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокомментировали в Антикоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления