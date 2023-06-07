Депутаты потребовали от министров не заниматься отписками

Мажилисмен Аманжол Алтай на пленарном заседании 7 июня заявил, что депутаты не получают на свои запросы удовлетворительные ответы. Он потребовал от членов правительства не отправлять отписки, сообщает Zakon.kz.

Аманжол Алтай, пользуясь тем, что на обсуждении отчета по госбюджету за 2022 год были все министры, обратился к ним. Он отметил, что депутаты каждую неделю отправляют депзапросы, но, к сожалению, на многие из них не получают удовлетворительные ответы.

"И, конечно, среди населения уже бытует мнение, что депутаты отправляет запросы, а правительство работает по-своему. Мы же сейчас следуем принципу слышащего государства. И каждый депзапрос поднимает насущные проблемы жителей. Поэтому, уважаемые члены правительства, вопрос: когда вы перестанете направлять нам отписки?" Аманжол Алтай

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предложил сделать анализ по ответам на депутатские запросы.

"Направим за моей подписью письмо. Если мы от этого не увидим результат, тогда вернемся к этому вопросу уже осенью в рамках правительственного часа". Ерлан Кошанов

7 июня на пленарном заседании Мажилиса обсуждают отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год.