Глава ЮНЕСКО в Туркестане: Одрэ Азуле посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Zakon.kz.

В рамках поездки Одрэ Азуле посетила город Туркестан, сообщает Акорда. Она осмотрела мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, первый из казахстанских объектов, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: akorda.kz

В ходе осмотра Государственный советник, Председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин рассказал главе международной организации о проводимой работе по обеспечению сохранности мавзолея. Одрэ Азуле с большим вниманием ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.