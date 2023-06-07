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Глава ЮНЕСКО в Туркестане: Одрэ Азуле посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Глава ЮНЕСКО в Туркестане: Одрэ Азуле посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави Фото: akorda.kz
Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Zakon.kz.

В рамках поездки Одрэ Азуле посетила город Туркестан, сообщает Акорда. Она осмотрела мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, первый из казахстанских объектов, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава ЮНЕСКО в Туркестане: Одрэ Азуле посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Фото: akorda.kz

В ходе осмотра Государственный советник, Председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин рассказал главе международной организации о проводимой работе по обеспечению сохранности мавзолея. Одрэ Азуле с большим вниманием ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.

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