Государственный советник Ерлан Карин встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
Ерлан Карин отметил, что официальный визит главы ЮНЕСКО в Казахстан в июне текущего года и её встреча с Президентом Касым-Жомартом Токаевым придали новый импульс развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
По словам Ерлана Карина, Казахстан настроен на плодотворное расширение взаимодействия с Организацией, например, в области охраны культурного и природного наследия. В контексте глобального изменения климата большое значение имеют исследования, регулярно проводимые Центральноазиатским региональным гляциологическим центром в Алматы под эгидой ЮНЕСКО.
Государственный советник поблагодарил главу ЮНЕСКО за решение повысить статус Кластерного офиса Организации в Алматы до Многосекторального регионального офиса (Бюро).
В свою очередь, Одрэ Азуле с большой теплотой вспомнила свой июньский визит в Казахстан и высоко оценила проводимые в нашей стране под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева системные реформы,в том числе в плане продвижения образования, науки и культуры.