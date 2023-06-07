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Аида Балаева: 43% всех действующих субъектов МСБ в стране возглавляют женщины

Аида Балаева: 43% всех действующих субъектов МСБ в стране возглавляют женщины Фото: primeminister.kz
Заместитель руководителя Администрации президента Аида Балаева на первом пленарном заседании Глобального совета деловых женщин (GBWC) высказалась о принимаемых мерах по расширению прав и возможностей женщин в РК.

Аида Балаева отметила, что в настоящее время в Казахстане в реализуемом комплексе реформ вопросы расширения экономических возможностей женщин играют особую роль.

"В Казахстане сформирован динамичный сектор женского предпринимательства. 43% всех действующих субъектов малого и среднего бизнеса страны возглавляют женщины, они обеспечивают треть всех рабочих мест в данном направлении", – подчеркнула она.

Также Аида Балаева отметила проекты, которые реализуются в том числе при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте по политическому и экономическому продвижению женщин.

"Запущен проект "Гендерное равенство" по повышению доли женщин в советах директоров, наблюдательных советах и исполнительных органах компаний фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Это высший уровень бизнес-менеджмента в крупнейших компаниях. Для развития управленческого потенциала и политической культуры женщин и девушек впервые реализуется долгосрочный информационно-образовательный проект "Томирис". Одной из задач проекта является создание пула региональных экспертов с целью точечного обучения женщин-активисток".Аида Балаваева

Таким образом, по ее словам, проводится системная работа по подготовке женщин для построения политической карьеры и формированию нового поколения женщин-политиков.

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