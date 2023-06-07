Глава Минобороны РК о возможной отправке военных охранять границы РФ: Никуда мы не выезжаем

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 7 июня прокомментировал слухи о возможной отправке казахстанских войск охранять российские границы и города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в анонимных телеканалах идет такая новость, что якобы Казахстан в составе ОДКБ попросили войти в Воронежскую и Белгородскую области для охраны российской границы.

Однако Руслан Жаксылыков назвал это фейком.



"Ребята, знаете, есть стоп-фейк. Я вам как министр обороны Республики Казахстан со всей ответственностью заявляю, что Вооруженные силы Казахстана находятся на нашей территории, какие-либо обязательства по выезду, решению каких-то вопросов, миротворческие миссии мы проводим только под эгидой ООН, но на территории стран-участниц ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся, можете быть спокойны. Никуда мы не выезжаем", – заверил министр обороны.

31 мая заместитель министра обороны Султан Камалетдинов заявил, что Казахстан не собирается отправлять миротворцев на границу России и Украины.