Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минобороны РК об отправке миротворцев на границу РФ и Украины: Таких рисков нет

Казахстан Россия Украина Фото: Zakon.kz
Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса 31 мая отметил, что Казахстан не собирается отправлять миротворцев на границу России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что миротворческая миссия подразумевает добровольное участие государства.

"Такие риски не присутствуют. Любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется Парламентом. Если одобрит Парламент, тогда естественно. Мы не можем отвечать за Парламент, мы отвечаем за Министерство обороны".Султан Камалетдинов

31 мая стало известно, что в Украине суд приговорил к девяти годам тюрьмы гражданина Казахстана по обвинению в наемничестве в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". 23-летний Шынгыс Сейпиев родом из села в Северо-Казахстанской области. Молодой человек утверждает, что отправился в зону конфликта, чтобы не отбывать срок в российской колонии. Там ему оставалось сидеть восемь лет.

Читайте также

Токаев ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века

Депутат: При добровольном возврате незаконных активов уголовного преследования не будет

Автобусный парк обновили в Таразе

Жадра Жулмухаметова
Россия Ситуация в Украине МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления