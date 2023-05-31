Минобороны РК об отправке миротворцев на границу РФ и Украины: Таких рисков нет

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса 31 мая отметил, что Казахстан не собирается отправлять миротворцев на границу России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что миротворческая миссия подразумевает добровольное участие государства.

"Такие риски не присутствуют. Любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется Парламентом. Если одобрит Парламент, тогда естественно. Мы не можем отвечать за Парламент, мы отвечаем за Министерство обороны". Султан Камалетдинов

31 мая стало известно, что в Украине суд приговорил к девяти годам тюрьмы гражданина Казахстана по обвинению в наемничестве в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". 23-летний Шынгыс Сейпиев родом из села в Северо-Казахстанской области. Молодой человек утверждает, что отправился в зону конфликта, чтобы не отбывать срок в российской колонии. Там ему оставалось сидеть восемь лет.