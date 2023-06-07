Звук взрыва и черные клубы дыма напугали астанчан
Фото: пресс-служба МЧС РК
7 июня днем астанчане услышали взрыв по улице Кажымукан. После него в воздух поднялись черные, густые клубы дыма. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.
Сообщения о черном дыме поступили в ДЧС столицы в 12:55.
Как стало известно, горит летнее кафе на площади 60 кв. м на территории комплекса "Ренессанс".
Пожар огнеборцы смогли ликвидировать в 13:13.
Жертв и пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ДЧС Астаны.
23 мая в столице также звучали взрывы. Тогда на левом берегу Астаны в одной из новостроек начался крупный пожар. К счастью, никто не пострадал.
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