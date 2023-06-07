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Звук взрыва и черные клубы дыма напугали астанчан

Звук взрыва и черные клубы дыма испугали астанчан Фото: пресс-служба МЧС РК
7 июня днем астанчане услышали взрыв по улице Кажымукан. После него в воздух поднялись черные, густые клубы дыма. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

Сообщения о черном дыме поступили в ДЧС столицы в 12:55.

Как стало известно, горит летнее кафе на площади 60 кв. м на территории комплекса "Ренессанс".

Пожар огнеборцы смогли ликвидировать в 13:13.

Жертв и пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ДЧС Астаны.

23 мая в столице также звучали взрывы. Тогда на левом берегу Астаны в одной из новостроек начался крупный пожар. К счастью, никто не пострадал.

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