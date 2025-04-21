Клубы черного дыма напугали жителей Конаева: стала известна причина

Фото: Instagram/qonaev_qapshagay

Сегодня жителей Конаева напугали клубы черного дыма, фотографиями которого они поделились в социальных сетях. На них отреагировали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В частности, кадры пожара 21 апреля 2025 года опубликовали местные Instagram-паблики. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QONAEV | 72772 (@qonaev_qapshagay) По данным регионального ДЧС, возгорание произошло близ здания акимата Алматинской области. "В 11:49 в Конаеве по ул. Индустриальная, вблизи здания областного акимата, силами пожарной части №1 было обеспечено окарауливание контролируемого горения. Для обеспечения безопасности и предотвращения возможного распространения огня на место выехал расчет ПЧ-1 Конаева в составе пяти человек на автоцистерне АЦ 5-40", – проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области в понедельник. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области 20 апреля 2025 года сообщалось, что десятки человек эвакуировали из общежития в Усть-Каменогорске из-за пожара.

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