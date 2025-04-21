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Происшествия

Клубы черного дыма напугали жителей Конаева: стала известна причина

Клубы черного дыма напугали жителей Конаева: стала известна причина, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 13:23 Фото: Instagram/qonaev_qapshagay
Сегодня жителей Конаева напугали клубы черного дыма, фотографиями которого они поделились в социальных сетях. На них отреагировали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В частности, кадры пожара 21 апреля 2025 года опубликовали местные Instagram-паблики.

По данным регионального ДЧС, возгорание произошло близ здания акимата Алматинской области.

"В 11:49 в Конаеве по ул. Индустриальная, вблизи здания областного акимата, силами пожарной части №1 было обеспечено окарауливание контролируемого горения. Для обеспечения безопасности и предотвращения возможного распространения огня на место выехал расчет ПЧ-1 Конаева в составе пяти человек на автоцистерне АЦ 5-40", – проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области в понедельник.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

20 апреля 2025 года сообщалось, что десятки человек эвакуировали из общежития в Усть-Каменогорске из-за пожара.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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