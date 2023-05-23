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В Астане загорелась новостройка, прогремели взрывы

В Астане загорелась новостройка Фото: скриншот видео
23 мая на левом берегу Астаны в одной из новостроек начался крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

В столичном ДЧС сообщили о возгорании на стройке на улице Мухаметханова.

На месте пожара слышны взрывы.

По данным пресс-службы столичного ДЧС, пожарные выехали на сообщение о пожаре в 16:28.

"Через 6 минут было установлено, что произошел взрыв трех газовых баллонов, а также происходит горение 15 рулонов кровельного материала. Силами пожарных пожар локализован в 16:45".Пресс-служба ДЧС Астаны

Всего, согласно информации ведомства, в тушении пожара задействовано 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

11 мая в столице произошел аналогичный случай: тогда на территории новостроящегося жилого комплекса горел битум и наружная обшивка.

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Анастасия Московчук
Астана
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