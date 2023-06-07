Синоптики пообещали казахстанцам постепенный спад жары

Казахстанские синоптики рассказали, какая погода ожидается 8-10 июня 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидается постепенный спад жары, а также прогнозируются сильные дожди, град и пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в дневные часы очень сильная жара сохранится 8 июня на востоке, 8-9 июня на юго-востоке страны до +41°С.

"8-9 июня ожидается постепенный спад жары на северо-западе, севере, в центре и на востоке до +20+28°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, 9 июня на севере, в центре страны – сильные дожди, град и пыльная буря.

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Ранее сообщалось, что 8 июня на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара до +41°С, на юге – до +46°С. А какой будет погода в целом по республике в июне 2023 года, можете узнать здесь.