Министр Жаксылыков об избегающих армии казахстанцах: Проблема в воспитании

Министр обороны Руслан Жаксылыков считает, что современные казахстанские парни не хотят идти в армию из-за воспитания, а не из-за суицидов, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 7 июня журналисты поинтересовались у министра, не считает ли он причиной непривлекательности казахстанской армии новости о суицидах. Руслан Жаксылыков ответил, что в первую очередь "проблема в воспитании". И пригласил журналистов посетить воинскую часть и поговорить с солдатами.

"И вы сами все увидите. Никаких заранее приготовлений не будет. В каких условиях находятся, посмотрите. Воспитывать мужчиной нужно, который умеет брать ответственность и за себя, и за семью, и за свою родину. А если он больше внимания уделяет личному досугу в ночном клубе, то это больше не мужчина. Если ты патриот своего народа, то почему не идешь в армию? Вопрос ставите так, что почему хватают (людей. – Прим. ред.), почему не идет в армию, но не почему он в ночном клубе. Значит, у него здоровья хватает в ночном клубе веселиться, тратить свое время, а отдать свой конституционный долг? Если есть конкретные нарушения, дайте случай". Руслан Жаксылыков

Комментируя трагические происшествия в воинских частях, глава Минобороны отметил, что "в жизни всякое бывает".

"Тот, кто работает с людьми, в этой жизни ни от чего не застрахован. Но руководством Вооруженных сил принимаются все меры для того, чтобы все негативные моменты изжить". Руслан Жаксылыков

По данным первого заместителя Главного военного прокурора Максата Казиева, в Казахстане с 2020 года умерли 270 военнослужащих: в 2020 году – 78, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85 и с начала 2023 года – 11 военнослужащих. Наиболее частая причина смерти – 36% – болезни, в результате ДТП – 24% и суицид – 20%.