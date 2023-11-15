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Есть ли дедовщина в армии Казахстана, рассказал глава Минобороны

Есть ли дедовщина в казахстанской армии Фото: akorda.kz
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 15 ноября ответил на вопрос о том, есть ли дедовщина в казахстанской армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Жаксылыков заявил, что дедовщины как социального явления больше не существует.

"Солдаты служат всего один год. Есть проблемы внутриличностных конфликтов – это мужской конфликт. Бывают смертельные случаи, но из-за нарушений норм безопасности или когда происходит суицид. Я вам скажу, что 99% тех случаев суицида, которые произошли, – они не связаны с прохождением воинской службы. Это больше внутриличностный конфликт", – заявил министр обороны.

При этом Руслан Жаксылыков подчеркнул, что каждый случай смерти военнослужащего – это трагедия и для семьи, и для Минобороны.

Ранее глава Минобороны заявил, что только слабый мужчина может поднять руку на женщину.

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