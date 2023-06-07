Приток воды в Аральском море упал на 8,5 млрд кубометров

О ситуации вокруг Арала, возможных последствиях и попытках устранения экологической катастрофы, связанной с высыхающим морем, рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, передает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, дефицит воды в Казахстане в целом усугубляется. Уменьшение объема стока по Сырдарье ухудшает ситуацию высыхающего Аральского моря.

"За последние 12 лет объем воды, поступающей в Аральское море из реки Сырдарья, уменьшился на 8,5 млрд кубометров". Нурлыбек Налибаев

Аким отметил, что песок на территориях, с которых море отступило, содержит большое количество морской соли. Высохшая смесь песка и соли легко поднимается ветром и разносится на большие расстояния, засаливая почву, делая ее непригодной для земледелия. На засоленных территориях погибает растительность, местность постепенно превращается в пустыню.

"Сейчас единственный способ не дать соли и соленому песку со дна высохшего моря разлетаться – это посадка саксаула. Есть поручение главы государства по высадке саженцев саксаула на площади 1,1 млн гектаров в период с 2021 по 2025 год". Нурлыбек Налибаев

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

По словам акима, за 2021-2022 годы в регионе посажено 350 тыс. га саксаульников. В текущем году ожидается высадка растений на площади 250 тыс. га. Ожидается, что такая площадь посадок позволит ограничить разнос соленого песка и уменьшить вредные последствия пересыхания Арала.

Хорошие новости о состоянии Аральского моря экологи сообщали 4 марта, уровень воды в северном Арале впервые после долгого периода снижения поднялся на 48 см.