Опасения жителей по поводу уровня радиации прокомментировал аким Кызылординской области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 22 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о ситуации с радиационным фоном в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Один из журналистов заявил, что в районах люди обеспокоены опасностью радиации, так как в близлежащих населенных пунктах наблюдается рост онкологических заболеваний и болезней дыхательных путей. Акима спросили, когда в последний раз проводился независимый мониторинг и почему экологические отчеты компаний не являются полностью открытыми для общественности.

"Мониторинг проводится постоянно. Уровни радиации у нас невысокие. В Шиелийском районе и Жанакорганском районе ведется добыча урана. В основном в Жанакорганском районе этим занимается компания "Казатомпром". Они проводят исследования ежегодно. Кроме того, проверки осуществляет Министерство экологии", – сказал Налибаев.

​Более того, по его словам, в районных центрах установлены измерители радиации.

"Если сравнивать, например, с Алматы, то у нас показатели даже ниже. Этот вопрос поднимался еще в 2008 году. Тогда мы специально отправляли людей, чтобы замерить радиацию в Алматы, других городах, а также в Шиели и Жанакоргане совместно с "Казатомпромом". И тогда показатели в наших районах оказались ниже. Мы установили датчики на центральных площадях двух районов, они все показывают – поводов для беспокойства нет. ​Что касается онкологии, это не связано только с ураном. За этим следят и Министерство здравоохранения, и Министерство экологии. Наши показатели неплохие, но, к сожалению, заболевшие есть, и мы с ними работаем, создаем условия", – отметил аким.

Он напомнил, что в регионе строится многопрофильный онкоцентр.

