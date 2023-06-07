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Студенты Атырауского университета нефти и газа будут проходить стажировку на предприятиях КМГ

Студенты Атырауского университета нефти и газа будут проходить стажировку на предприятиях КМГ Фото: АО НК "КазМунайГаз"
6 июня в стенах Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева состоялось заседание "круглого стола", посвященное развитию и внедрению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях АО НК "КазМунайГаз" (КМГ).

В мероприятии приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев, ректор АУНиГ им. С. Утебаева Гульзада Шакуликова и профессорско-преподавательский состав университета, руководители дочерних организаций КМГ.

В ходе встречи между КМГ и АУНиГ был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании по вопросам развития научно-академического направления.

Данный документ предусматривает налаживание тесного взаимодействия между компанией и профильным вузом в части подготовки кадров, прохождения студентами производственных практик и стажировок на промышленных объектах, менторства инженерно-технических специалистов в отношении учащихся, развития лабораторной и опытно-конструкторской инфраструктуры факультетов и др.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества вуза с компанией "КМГ Инжиниринг", осуществляющей производственно-технический анализ с использованием инструментов научных исследований по целому комплексу проблем нефтегазовой отрасли.

Кроме того, стороны остановились на вопросах апробирования научных разработок на месторождениях, а также привлечения научных кадров в процесс решения прикладных задач производства на дочерних предприятиях КМГ.

"Сегодня Атырауский университет нефти и газа является флагманом отраслевого образования, кузницей кадров не только для промышленных предприятий Атырауской области, но и других регионов. Наша задача как национальной компании поддерживать взращивание квалифицированных специалистов, которые имеют не только хорошую теоретическую подготовку, но и практические навыки, полученные на производстве. В этом ключе мы открыты для сотрудничества".Магзум Мирзагалиев

В заключении Мирзагалиев уточнил, что подписанный меморандум придаст новый импульс процессу.

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Анастасия Московчук
Мирзагалиев Магзум Атырауская область
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