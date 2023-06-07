Стал известен список самых дорогих казахстанских игроков на футбольном рынке Европы

По неофициальным данным, цена за самых дорогих казахстанских футболистов за последние годы практически не меняется, за исключением некоторых персон, которые только появились на горизонте европейского рынка, сообщает Zakon.kz.

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К данному часу в рейтинге Transfermarkt находятся 500 казахстанских игроков, во главе которого стоит воспитанник жамбылского футбола Бахтиёр Зайнутдинов, который защищает цвета московского ЦСКА, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро. За ним идет еще один футболист РПЛ, защитник питерского "Зенита" Нуралы Алип (1,2 млн евро). Тройку замыкает Александр Меркель (1 млн).







Фото: Instagram/bateka_11

Далее по списку в топ-10 входят Марат Быстров (1 млн), Абат Аймбетов (900 000 евро) Асхат Тагыберген (850 000 евро), Георгий Жуков (750 000 евро), Темирлан Ерланов (700 000 евро) Артур Шушеначев ("700 000 евро) и Максим Самородов ("Актобе") – 700 тысяч евро.

Стоит отметить, что практически из первых топ-20 данного списка игроки являются членами сборной Казахстана. В подвале указанного списка Transfermarkt располагаются молодые казахстанские футболисты возрастной категории 18-20 лет, "ценник" которых не превышает 25 000 евро.

Тем временем назван самый дорогой футболист мира по версии CIES, им стал 22-летний форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, рыночную стоимость которого оценивают в 200 млн евро.

