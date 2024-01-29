Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Известен список футбольной сборной из самых дорогих трансферов сезона

Футбол Список дорогих игроков Фото: Instagram/neymarjr, judebellingham, declanrice
Популярный сайт Transfermarkt опубликовал состав символической сборной из игроков, трансферы которых считаются самыми дорогими в сезоне-2023/2024, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет  вернем всю сумму на счет!

В список самых дорогих приобретений вошли 11 футболистов, суммарная стоимость которых составила 910,8 млн евро. Каждый из них является ведущим лицом на своей позиции в клубе. 


Среди вратарей самым дорогим приобретением стал камерунец Андре Онана, который перешел из "Интера" в "Манчестер Юнайтед" за 50,2 млн евро.

Защитники: Ким Мин Джэ ("Бавария", 50 млн евро), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити", 90 млн) и Лукас Эрнандес (ПСЖ, 45 млн).

Полузащитники: Деклан Райс ("Арсенал", 116,6 млн), Мойсес Кайседо ("Челси", 116 млн), Жереми Доку ("Манчестер Сити", 60 млн), Джуд Беллингем ("Реал", 103 млн) и Неймар ("Аль-Хиляль", 90 млн).

Форварды: Рандаль Коло Муани (ПСЖ, 95 млн) и Гарри Кейн ("Баварию", 95 млн).

Читайте также

Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года
Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года
Чем завершится битва за лидерство в Западной конференции?
Чем завершится битва за лидерство в Западной конференции?
Чемпионка мира по боксу из Казахстана выступила с громким заявлением
Чемпионка мира по боксу из Казахстана выступила с громким заявлением
Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Манчестер сити ПСЖ Неймар Тореали Торегали Бавария Джуд Беллингем Гарри Кейн ФК Челси
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Когда у первоклассников дополнительные зимние каникулы
Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: