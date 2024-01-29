Известен список футбольной сборной из самых дорогих трансферов сезона

Популярный сайт Transfermarkt опубликовал состав символической сборной из игроков, трансферы которых считаются самыми дорогими в сезоне-2023/2024, сообщает Zakon.kz.

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В список самых дорогих приобретений вошли 11 футболистов, суммарная стоимость которых составила 910,8 млн евро. Каждый из них является ведущим лицом на своей позиции в клубе.





Среди вратарей самым дорогим приобретением стал камерунец Андре Онана, который перешел из "Интера" в "Манчестер Юнайтед" за 50,2 млн евро.

Защитники: Ким Мин Джэ ("Бавария", 50 млн евро), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити", 90 млн) и Лукас Эрнандес (ПСЖ, 45 млн).

Полузащитники: Деклан Райс ("Арсенал", 116,6 млн), Мойсес Кайседо ("Челси", 116 млн), Жереми Доку ("Манчестер Сити", 60 млн), Джуд Беллингем ("Реал", 103 млн) и Неймар ("Аль-Хиляль", 90 млн).

Форварды: Рандаль Коло Муани (ПСЖ, 95 млн) и Гарри Кейн ("Баварию", 95 млн).