Второй еврокубковый трофей завоюет победитель Лиги конференций

В ночь с 7 на 8 июня финалисты Лиги конференций получат возможность завершить продолжительную еврокубковую засуху. Первый и единственный трофей "Фиорентины" был завоеван еще в 1960-х годах.

Такая же ситуация сложилась у "Вест Хэма". И еще один любопытный факт – оба клуба выиграли Кубок Кубков. Совпадение? Читайте статью и узнайте больше.



Фиорентина

"Фиалки" намерены повторить подвиг "Ромы" в дебютном розыгрыше Лиги конференций и сохранить чемпионский титул на итальянской стороне. Предстоящий европейский финал станет пятым в истории клуба, причем последнее выступление было в Кубке УЕФА 1989/90. В этом сезоне флорентийцы уже сыграли и проиграли в решающем матче Кубка Италии, но одолеть "Вест Хэм" на первый взгляд проще, чем разогнавшийся "Интер".

По результативности "Фиорентина" превзошла всех в чемпионате: 36 голов за 14 матчей (2,6 за игру), 261 удар по воротам и 94 ударов в створ. Главная задача – оставить на замке свои ворота. Винченцо уже открыто заявил, что предоставил игрокам карт-бланш на тактические фолы, а значит "Вест Хэму" придется не сладко.

Вест Хэм

"Вест Хэм" отсутствовал в еврокубковых финалах еще дольше – с Кубка обладателей Кубков 1975/76. Текущий сезон выдался непростым в рамках АПЛ, где клуб отчаянно боролся за выживание и финишировал на 14-й строчке. Однако, в Лиге конференций дела шли лучше некуда – "молотобойцы" не проиграли ни одну из 14 игр в рамках чемпионата с учетом квалификации, забив как минимум по одному голу в каждой.

В случае поражения англичане могут утешить себя тем, что стали первым клубом в истории нового европейского турнира, набравшим максимальное количество очков. Отличительной чертой "Вест Хэма" стали отборы: 121 раз команда возвращала мяч и 26 ударов совершила сразу после отбора.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Соперники хорошо отыграли сезон и крайне мотивированы вернуться на европейскую арену. Эксперты считают, что шансы на победу примерно равны с небольшим преимуществом в сторону англичан: "Фиорентина" - 2.85, "Вест Хэм" - 2.70. Ничья в основное время – маловероятный, но привлекательный исход - 3.15.

Интересные коэффициенты также предлагают на результативность матча. У "фиалок" сильная атакующая линия, но "молотобойцы" ловко перехватывают мяч и контратакуют, поэтому более вероятный исход "обе команды забьют - да" с коэффициентом 1.89. При этом открыть счет в первом тайме может любая из команд - 2.28.

Заряжайте на зрелищный финал Лиги конференций и получайте больше ярких эмоций вместе с Parimatch. Новые игроки получают гарантированный бонус +100% к первому пополнению. Забирайте и уходите в отрыв!