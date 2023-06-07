Поклонники раскрыли тайну известного казахстанского блогера
На видео автор показывает посты в Instagram со странички мамы Алдияра Куанышева в ее день рождения. Красивая незнакомка позирует на фото рядом с родственниками блогера.
@loveinlovewith
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Сам Куанышев не раз интриговал фанатов, появляясь на видео с коллегами-девушками или подругой Дильназ Тулебаевой. Но как часто акцентирует сам актер, его сердце свободно. В комментариях фанаты знаменитости разошлись в суждениях:
- У этой девушки другой парень.
- Короче парень женится.
- Он же женился летом.
- Вы же не знаете всего, нельзя такие видео выкладывать.
- Они почти 3 года вместе кажется, недавно расстались.
Алдияр Куанышев приобрел популярность три года назад, тогда он начинал карьеру блогера с танцев. В 2021 году он впервые примерил на себя роль актера, снявшись в отечественном сериале "ТикТок Хаус". Также в его портфолио можно добавить участие в таких картинах, как "Барыс Generation" и "Операция Набат".
Впрочем, Куанышев не первый в казахстанском шоубизе, чье имя в последнее время на слуху. Кайрата Нуртаса недавно заподозрили в измене.