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Поклонники раскрыли тайну известного казахстанского блогера

Тайная жизнь блогеров: 019kzh женат Фото: Instagram/019kzh
В Сети завирусилось видео-разоблачение известного блогера и актера Алдияра Куанышева (под псевдонимом 019kzh), поклонники подозревают, что он женат, сообщает Zakon.kz.

На видео автор показывает посты в Instagram со странички мамы Алдияра Куанышева в ее день рождения. Красивая незнакомка позирует на фото рядом с родственниками блогера.

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Сам Куанышев не раз интриговал фанатов, появляясь на видео с коллегами-девушками или подругой Дильназ Тулебаевой. Но как часто акцентирует сам актер, его сердце свободно. В комментариях фанаты знаменитости разошлись в суждениях:

  • У этой девушки другой парень.
  • Короче парень женится.
  • Он же женился летом.
  • Вы же не знаете всего, нельзя такие видео выкладывать.
  • Они почти 3 года вместе кажется, недавно расстались.

Алдияр Куанышев приобрел популярность три года назад, тогда он начинал карьеру блогера с танцев. В 2021 году он впервые примерил на себя роль актера, снявшись в отечественном сериале "ТикТок Хаус". Также в его портфолио можно добавить участие в таких картинах, как "Барыс Generation" и "Операция Набат".

Впрочем, Куанышев не первый в казахстанском шоубизе, чье имя в последнее время на слуху. Кайрата Нуртаса недавно заподозрили в измене.

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