Мажилис одобрил в первом чтении законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Депутаты Мажилиса 7 июня одобрили в первом чтении законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, сообщает Zakon.kz.

Законопроект направлен на правовое урегулирование деятельности онлайн-платформ, а также функционирования онлайн-рекламы.



Законопроектом вводятся понятия: "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)" – это пользователь онлайн-платформы, занимающейся предпринимательской деятельностью посредством онлайн-платформ, а также устанавливаются их права и обязанности.

Также документом вводится запрет на распространение, размещение ложной информации на онлайн-платформах. Кроме того, предусматривается обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ. Это позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент, а также модерацию контента на казахском языке. Вводится обязательство для собственников онлайн-платформ по сотрудничеству с государственными органами по борьбе с недостоверной информацией и укрывательством от налогов.

"Для этого устанавливается требование по установлению программы для определения количества пользователей данным ресурсом в интернете и назначению своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом. В случае выявления на онлайн-платформах противоправного контента законному представителю онлайн-платформы будет направляться уведомление о необходимости его удаления. Если же это требование не будет выполнено, тогда уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы". Мажилис Парламента РК

Также устанавливаются обязательства для пользователей онлайн-платформ по маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, а также обязательному ведению своей деятельности в соответствии с предпринимательским законодательством.

Инициаторы законопроекта – депутаты Мажилиса. Один из них, Айдос Сарым, заявлял, что законопроект не преследует цель "душить" блогеров, а лишь призван защитить казахстанцев, которые попадаются на уловки реклам финпирамид.