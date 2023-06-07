Сергей Ребров встал у руля сборной Украины по футболу

Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" и многих других команд Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины, сообщает Zakon.kz.

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Сергей Ребров, который на днях отметил 49-летие, подписал контракт с Ассоциацией футбола Украины сроком до 30 июля 2026 года. Он пришел на место Александра Петракова, который покинул свой пост в январе 2023 года, а его временно замещал Руслан Ротань.





Фото: Instagram/rebrov_serhiy

Сергей Ребров уже работал в тренерском штабе сборной Украины: с августа 2010 года по апрель 2011 года. Также за его плечами опыт работы главным тренером киевского "Динамо", "Аль-Ахли", "Ференцвароша" и "Аль-Айна".





Фото: Instagram/rebrov_serhiy

В качестве наставника Ребров добился немалых заслуг, дважды побеждал в чемпионате Украины, трижды – в чемпионате Венгрии, плюс становился чемпионом ОАЭ.



Первую игру подопечные нового тренера проведут 12 июня, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Германии. В рамках отборочного цикла на Евро-2024 команда Сергея Реброва встретится со сборными Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).