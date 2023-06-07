Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сергей Ребров встал у руля сборной Украины по футболу

Футбол Тренер Украина Фото: Instagram/rebrov_serhiy
Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" и многих других команд Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Сергей Ребров, который на днях отметил  49-летие, подписал контракт с Ассоциацией футбола Украины сроком до 30 июля 2026 года. Он пришел на место Александра Петракова, который покинул свой пост в январе 2023 года, а его временно замещал Руслан Ротань.

Футбол Тренер Украина

Фото: Instagram/rebrov_serhiy

Сергей Ребров уже работал в тренерском штабе сборной Украины: с августа 2010 года по апрель 2011 года. Также за его плечами опыт работы главным тренером киевского "Динамо", "Аль-Ахли", "Ференцвароша" и "Аль-Айна". 

Футбол Тренер Украина

Фото: Instagram/rebrov_serhiy

В качестве наставника Ребров добился немалых заслуг, дважды побеждал в чемпионате Украины, трижды – в чемпионате Венгрии, плюс становился чемпионом ОАЭ.

Первую игру подопечные нового тренера проведут 12 июня, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Германии. В рамках отборочного цикла на Евро-2024 команда Сергея Реброва встретится со сборными Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Читайте также

Чемпион Европы-2013 пополнил состав сборной Казахстана по футболу

Стал известен список самых дорогих казахстанских игроков на футбольном рынке Европы

Заруба "Атырау" с "Кайратом" и другие кубковые четвертьфиналы

Куандык Шынасилов
Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Приобретение отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокоментировали в антикоррупционной службе
Покупку отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокомментировали в Антикоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления