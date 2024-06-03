Официально: Станислав Черчесов встал у руля сборной Казахстана по футболу
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Как информирует пресс-служба КФФ, соглашение с новым наставником нашей сборной подписано 3 июня. В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).
В качестве тренера руководил российскими командами: "Спартак", "Жемчужина", "Терек", "Амкар" и "Динамо". Также он возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".
Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official
В своей тренерской карьере он достиг следующих успехов:
- серебряный призер чемпионата России (2007);
- чемпион Польши (2015/16);
- обладатель Кубка Польши (2015/16);
- 1/4 финала Чемпионата мира – 2018 (сборная России);
- чемпион Венгрии (2021/22, 2022/23);
- обладатель Кубка Венгрии (2021/22).
О предварительных переговорах с Черчесовым было объявлено несколько дней назад. Новый главный тренер сборной Казахстана на этом посту заменил своего соотечественника – Магомеда Адиева.