Официально: Станислав Черчесов встал у руля сборной Казахстана по футболу

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен 60-летний российский специалист Станислав Черчесов, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба КФФ, соглашение с новым наставником нашей сборной подписано 3 июня. В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).

В качестве тренера руководил российскими командами: "Спартак", "Жемчужина", "Терек", "Амкар" и "Динамо". Также он возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".

Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official

В своей тренерской карьере он достиг следующих успехов:

серебряный призер чемпионата России (2007);

чемпион Польши (2015/16);

обладатель Кубка Польши (2015/16);

1/4 финала Чемпионата мира – 2018 (сборная России);

чемпион Венгрии (2021/22, 2022/23);

обладатель Кубка Венгрии (2021/22).

О предварительных переговорах с Черчесовым было объявлено несколько дней назад. Новый главный тренер сборной Казахстана на этом посту заменил своего соотечественника – Магомеда Адиева.