Сообщения о возможном ЧС в Актау назвали фейковыми

Жителей Актау в whatsap-рассылке призывали запасаться питьевой водой и пугали введением режима ЧС, сообщает Zakon.kz.

"Добрый вечер, друзья. Запаситесь, пожалуйста, водой, побольше, с завтрашнего дня официально объявят режим ЧС. Оба морских канала очень сильно обмелели. Забор морской воды очень проблематичен", – такие сообщения пересылают друг другу жители Актау в мессенджерах 7 июня.

В пресс-службе энергокомбината отметили, что эти сообщения фейковые. Подробную информацию обещали предоставить позже.

В апреле 2023 года заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Максат Аяшев сообщил, что в Казахстане наиболее подвержены дефициту поливной воды южные и западные регионы в связи с засушливостью и маловодьем.