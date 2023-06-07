Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сообщения о возможном ЧС в Актау назвали фейковыми

Сообщения о возможном ЧС в Актау назвали фейковыми Фото: freepik
Жителей Актау в whatsap-рассылке призывали запасаться питьевой водой и пугали введением режима ЧС, сообщает Zakon.kz.
"Добрый вечер, друзья. Запаситесь, пожалуйста, водой, побольше, с завтрашнего дня официально объявят режим ЧС. Оба морских канала очень сильно обмелели. Забор морской воды очень проблематичен", – такие сообщения пересылают друг другу жители Актау в мессенджерах 7 июня. 

В пресс-службе энергокомбината отметили, что эти сообщения фейковые. Подробную информацию обещали предоставить позже. 

В апреле 2023 года заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Максат Аяшев сообщил, что в Казахстане наиболее подвержены дефициту поливной воды южные и западные регионы в связи с засушливостью и маловодьем.

Читайте также

Более 40 соцобъектов построят в Кызылординской области

Кратковременные дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 8 июня

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Кирилл Александров
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Приобретение отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокоментировали в антикоррупционной службе
Покупку отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокомментировали в Антикоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления