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Токаев подписал закон о ратификации протокола к Конвенции о правах инвалидов

Токаев подписал закон о ратификации Протокола к конценции о правах инвалидов Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов", сообщает Zakon.kz.

Ратификация Факультативного протокола означает признание компетенции Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью принимать и рассматривать личные сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью. 

Предусматривается, что если по поступившей жалобе или сообщению будет получена достоверная информация, указывающая на существенное или систематическое нарушение прав, закрепленных в Конвенции, то Комитет направит свои предложения и рекомендации соответствующему государству-участнику и заявителю.

Порядок рассмотрения рекомендаций договорных органов Организации Объединенных Наций регламентирован совместным приказом Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и иностранных дел.

При этом алгоритм действий таков:

  1. Представление поступает в Министерство иностранных дел;
  2. Министерство направляет его в Генеральную прокуратуру;
  3. Генеральная прокуратура совместно с уполномоченными органами проводит правовой анализ представления и направляет свое определение в Министерство юстиции;
  4. Министерство юстиции рассматривает данное определение на межведомственной комиссии и выносит решение;
  5. Министерство юстиции в соответствии с настоящим решением доведет позицию Казахстана до Комитета.

Вместе с тем согласно положениям факультативного протокола, комитет не может рассматривать анонимные, необоснованные либо повторные обращения или жалобы, если использованы не все механизмы защиты, предоставляемые государством

Присоединение Казахстана к Факультативному протоколу дает право лицам с инвалидностью на международную защиту своих экономических, социальных и культурных прав, поскольку его положения направлены на ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и реализацию принципа инклюзивности.

Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней Казахстан подписал в декабре 2008 года, а в 2015 году ратифицировал саму Конвенцию и таким образом взял на себя обязательство обеспечить защиту прав граждан с инвалидностью в соответствии с международными стандартами.

На данный момент в Казахстане число граждан с инвалидностью превысило 700 тысяч человек, что составляет около 3,7% от общей численности населения страны.

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Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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