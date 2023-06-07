Более 40 соцобъектов построят в Кызылординской области

В 2023 году в Кызылординской области в рамках реализации государственных программ будут построены десятки социальных объектов. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане.

По его словам, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годах в области будет построено 27 медицинских объектов.

"В Кызылорде начато строительство многопрофильной больницы на 300 коек, с поликлиникой на 100 посещений в смену и онкологическим отделением. Общая стоимость проекта – 36,4 млрд тенге", – сообщил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Кроме того, в областном центре будет построен перинатальный центр на 200 коек. В данный момент готовится проектно-сметная документация объекта.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" в ближайшие 3 года в области планируется построить 21 школу на 15 100 мест, стоимостью 100 млрд тенге. В этом году начнется строительство 10 школ.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

В декабре 2022 года в ходе рабочего визита премьер-министра РК Алихана Смаилова в Кызылординскую область были подняты актуальные вопросы региона. По итогам встреч было принято решение о строительстве физико-математической школы-интерната для одаренных детей в Кызылорде.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Возведение учебного заведения, финансируемого за счет средств Фонда поддержки образования, уже началось. Общая стоимость проекта - 7,9 млрд тенге.

Кроме того, в ходе поездки главы правительства был поднята проблема отсутствия многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса на левом берегу областного центра. На сегодняшний день за счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация. Стоимость проекта – 6,9 млрд тенге, строительство начнется в этом году.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Также планируется строительство дополнительных пристроек к 4 школам на 1 775 мест по области. Строительные работы будут завершены в 2023-2024 годах.

Отметим, что в регионе строят и другие социальные объекты. В частности, "Дворец бракосочетания" стоимостью 1,6 млрд тенге будет введен в эксплуатацию в августе. "Центр искусств" на 1000 мест стоимостью 3,7 млрд тенге распахнет свои двери в декабре, а строящийся на левобережье Кызылорды "Центр крови" стоимостью 2,7 млрд тенге откроется в 2024 году.